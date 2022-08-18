佐丹奴中期純利升62%　香港銷售跌4分1

佐丹奴（709）公布，截至6月底止半年純利上升62%至9,700萬元，每股基本盈利6.1仙，派中期息每股8.5仙，增加31%。

佐丹奴表示，盈利增加主要由於銷售額增加和經營費用減少所帶動，但部分被毛利率下跌，以及疫情相關的政府補貼減少所抵銷。銷售額較去年同期上升11.7%至18.8億元，主要由於去年長期封城下令可比基數較低，在東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會的銷售復甦尤為顯著。

期內，香港的銷售額按年下跌4分1至1.32億元，內地及台灣的銷售額分別為3.3億及2.2億元，分別跌8.3%及5.5%。印尼為佐丹奴在東南亞中最大市，銷售額亦達3.3億元，升28.1%。馬來西亞增長迅速，上升1.2倍，半年銷售額逾1億元。

大中華銷售全跌 印尼升1.2倍

展望下半年，集團認為，經濟仍存在不確定性，香港的情況尤其令人擔憂，因為在消費者情緒嚴重受挫及沒有遊客的情況下，其經營成本僅適度下降。集團正在將資源重新分配至東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會，當地的經濟活動已經恢復到2019新型冠狀病毒之前的水平，並且其穩定復甦的不確定性較低，故相信下半年將繼續增長。

集團又預計下半年批發量將大幅增長，這得益於已發展特許經營地區的銷售持續復甦以及包括非洲在內新興國家的持續擴張。