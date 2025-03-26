佐丹奴純利大減37% 末期息6仙削逾半

集團指，去年收入上升主要受惠東南亞及澳洲和海灣阿拉伯國家合作委員會地區的表現改善，以及內地的線上業務。該增長突顯去年5月實施的速效策略措施的成效，以及適應市場動態的能力。至於毛利率下降，部分原因是銷售渠道組合變動，即與線下渠道相比毛利率通常較低的線上業務對毛利率的貢獻較高，以及對過往數年累積的陳舊存貨進行了額外的策略性存貨清理。至於集團去年零售收入增加1.4%，去年下半年則錄得5.6%的正增長。

佐丹奴指，大中華的銷售額在去年上半年下跌8.3%，按年下跌0.8%，反映出市場環境充滿挑戰。相比之下，東南亞地區錄得2.5%的按年正增長，海灣阿拉伯國家合作委員會地區則錄得按年增長3.3%。值得注意是，所有主要市場於下半年的增長較快，達到5.9%，而上半年則減少3.4%。下半年收入改善乃多項速效措施的成果，包括針對性的市場營銷活動、加強產品供應、改善零售營運及電子商務業務的加速。

非經常性開支大升拖累純利

集團指，純利下跌主要由於去年產生的非經常性開支、來自南韓合營公司的應佔溢利大幅減少及大中華的表現欠佳，加上與公司「超越界限」五年轉型計劃相關的經營費用增加所致。展望未來，集團對銷售額及毛利率的改善潛力感到樂觀。新商品的推出，加上故事敘述的加持，以及專注改善零售運作，預期將能引起消費者的良好共鳴，推動未來更佳的表現。值得注意的是，去年12月，香港及澳門所有店舖均錄得盈利。