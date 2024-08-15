佐丹奴：按合約向前CEO賠償 超高派息率難長久維持

佐丹奴國際(709)公布半年純利大減37%，當中半年經營費用9.42億元，按年多2.8%，佔收入比例增加2.9個百分點，至46.6%，業績中提及主要與公司按要求召開特別大會而產生的一次性非經常性開支所致，當中涉及前任行政總裁劉國權的遣散待遇及與公司決議活動相關的法律開支等。 佐丹奴執行董事陳嘉緯在業績記者會上表示，會貫切始終財務政策以持續達財務健康，並承認為特別股東大會後有對劉國權進行賠償，強調賠償依合約及勞工法例進行，又指同時亦有其他相關費用產生，但均屬一次性，不會影響日後盈利情況。

劉國權於今年4月初在特別股東大會遭罷免，周大福集團奪得佐丹奴管理權。集團早前發上半年盈警，當中提及溢利減少的原因包括按股東要求而召開股東特別大會而產生的一次性開支。 提五年策略 新任 CEO ：加大數碼發展 新任行政總裁Colin Currie今年4月上任，並提出五年策略以重振佐丹奴品牌組合，他表示，期望未來銷售淨增長達高單位數至低雙位數增長，當中會將一定比例投入資本開支及投資，在銷售增長的同時，投資亦會加大，當中會主力在科技系統的投放，以達數碼領先企業目標。

派息率降至 108% 強調會維持派息政策 至於派息方面，他指策略維持，即將過剩現金回報現有股東，並希望在盈利持續上升下，可持續增加派息。陳嘉緯則補充，過剩現金定義則要視乎集團資本開支及經營資本的情況，並指過往130%至140%的派息比率不可持久維持，今年派息比率降至108%，未來比率仍需董事局視情況再決定。 第二季經營較首季佳 內地網購貢獻正面 被問及上任以來的任務，Colin Currie指有兩件事，首先是詳細了解集團業務以便將來有更好發展；第二為穩定經營及員工。他指，明白集團將來的挑戰及將來機遇，並相信下半年會有正面增長，期望分享更好成績。他又指，集團第二季經營已較第一季佳，尤其內地網購貢獻在上季轉正面，內地策略希望以數碼為主，先連繫年輕市場，再定開店策略；香港方面則會增加店舖。