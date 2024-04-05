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財經
2024-04-05 11:45:00

佐丹奴Giordano原主席劉國權遭罷免成功　鄭志雯及鄭志亮加入董事會

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佐丹奴Giordano原主席劉國權遭罷免成功　鄭志雯及鄭志亮加入董事會

佐丹奴Giordano原主席劉國權遭罷免成功　鄭志雯及鄭志亮加入董事會

佐丹奴Giordano（709）公告指，於4月3日舉行的股東特別大會投票表決結果，7項建議決議案全部獲得通過，包括原主席劉國權的董事職務遭罷免，以及加入鄭家純家族的鄭志雯、鄭志亮為非執行董事等。

佐丹奴Giordano周五（5日）上午先高開1.4%，其後挫逾4%，報2.02元，現跌幅收窄至逾2%。

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佐丹奴Giordano 7項議案均獲通過

據佐丹奴公布指，「罷免劉國權博士之董事職務」議案以66.07%或3.89億股票數獲得通過；其餘6項由周大福企業提出的議案，包括委任鄭志雯及鄭志亮加入董事會的議案，均以相若比數獲得通過。

議案其中一項為委任國際運動品牌Adidas前大中華區總經理Colin Curriey成為佐丹奴國際新任CEO，同樣獲通過。

周大福企業：感謝劉國權多年來對公司貢獻

周大福企業發言人指，對即將上任的行政總裁充滿信心，相信他能夠帶領佐丹奴強化業務，全力釋放公司的效益和潛力，為所有股東爭取更豐厚回報；同時感謝劉國權多年來對公司的貢獻，並為行政總裁交接和公司業務提升發展過程予以全力支持。

劉國權自1987年加入集團，1994年出任主席。新任行政總裁Currie, Colin Melville Kennedy曾於Adidas出任香港區董事總經理，其後晉升為亞太區及大中華區總經理，在Adidas擁有16年管理經驗。

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