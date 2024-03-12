熱門搜尋:
六合彩 LOONG 9 23條立法 奧斯卡2024 大嶼山地震 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-12 12:53:00

佐丹奴Giordano去年多賺29%　稱北上消費影響晚間客流量

分享：
佐丹奴Giordano去年多賺29%　稱北上消費影響晚間客流量

佐丹奴Giordano去年多賺29%　稱北上消費影響晚間客流量

佐丹奴Giordano（709）公布截至2023年12月底止年度業績，股東應佔溢利3.45億元，按年升28.73%；每股盈利21.6仙。派末期息每股13.5仙，全年共派息30.5仙，按年增加29.79%。

資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖）

佐丹奴Giordano去年收入升1.95%

期內，收入38.73億元，按年升1.95%。毛利率提高1.9個百分點至58.4%，零售毛利率亦升至60.6%。存貨對成本流轉日數下降27天至108天。日數將可能進一步減少，乃因集團繼續着重於定價能力而非銷量。年末存貨為4.74億元。

佐丹奴Giordano：北上消費影響晚間客流量

佐丹奴指，港澳增長勢頭持續，得益於頻繁的廣告宣傳等促使毛利率增長，收入受惠於到訪旅客而輕微上升，但受到北上消費影響，晚間客流量有明顯下降；內地方面則因經濟波動較大，線上銷售增長以及關閉虧損直營店，降低經營成本，內地業務全年由大幅虧損轉為微利。

對於預期，集團指2024年仍充滿挑戰，須審慎沉着面對。集團的地域多元化策略、成本控制及精簡的資產負債表就緩解該等業務風險而言至關重要，於此情況下現金為王更為重要。利好的營商環境終會再現，只要把握機遇，憑藉穩健的資產負債表，耐心經營將得到回報。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受