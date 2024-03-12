佐丹奴Giordano去年多賺29%　稱北上消費影響晚間客流量

佐丹奴Giordano（709）公布截至2023年12月底止年度業績，股東應佔溢利3.45億元，按年升28.73%；每股盈利21.6仙。派末期息每股13.5仙，全年共派息30.5仙，按年增加29.79%。
佐丹奴Giordano去年收入升1.95%
期內，收入38.73億元，按年升1.95%。毛利率提高1.9個百分點至58.4%，零售毛利率亦升至60.6%。存貨對成本流轉日數下降27天至108天。日數將可能進一步減少，乃因集團繼續着重於定價能力而非銷量。年末存貨為4.74億元。
佐丹奴Giordano：北上消費影響晚間客流量
佐丹奴指，港澳增長勢頭持續，得益於頻繁的廣告宣傳等促使毛利率增長，收入受惠於到訪旅客而輕微上升，但受到北上消費影響，晚間客流量有明顯下降；內地方面則因經濟波動較大，線上銷售增長以及關閉虧損直營店，降低經營成本，內地業務全年由大幅虧損轉為微利。
對於預期，集團指2024年仍充滿挑戰，須審慎沉着面對。集團的地域多元化策略、成本控制及精簡的資產負債表就緩解該等業務風險而言至關重要，於此情況下現金為王更為重要。利好的營商環境終會再現，只要把握機遇，憑藉穩健的資產負債表，耐心經營將得到回報。