佐丹奴Giordano去年多賺29%　稱北上消費影響晚間客流量

佐丹奴Giordano去年收入升1.95%

期內，收入38.73億元，按年升1.95%。毛利率提高1.9個百分點至58.4%，零售毛利率亦升至60.6%。存貨對成本流轉日數下降27天至108天。日數將可能進一步減少，乃因集團繼續着重於定價能力而非銷量。年末存貨為4.74億元。

佐丹奴Giordano：北上消費影響晚間客流量

佐丹奴指，港澳增長勢頭持續，得益於頻繁的廣告宣傳等促使毛利率增長，收入受惠於到訪旅客而輕微上升，但受到北上消費影響，晚間客流量有明顯下降；內地方面則因經濟波動較大，線上銷售增長以及關閉虧損直營店，降低經營成本，內地業務全年由大幅虧損轉為微利。