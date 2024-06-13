何猷君旗下星競威武NIP於美股遞表申請上市｜IPO新股

外電報道，由何猷君擔任聯合創辦人及最大股東的電競公司「星競威武」（NIP Group），將向美國證交會（SEC）公開提交招股書，計劃在納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼為「NIPG」。今次IPO由德意志銀行、中金、老虎證券、廣發証券主導。

《彭博社》報道，中證監官網此前發表公告，指星競威武計劃發行不超過26,902,827股普通股，並在美國納斯達克證券交易所上市。至於發行的美國存託股票數量及其價格範圍將在行銷開始時在稍後的文件中披露。

報道指，若星競威武成功上市，將成為首家登陸資本市場的電競企業，以及成為「中國電競第一股」。

此外，何猷君旗下亦擁有內地數碼娛樂平台「創夢天地」（1119），公司亦在香港掛牌上市1

星競威武全球擁有1600萬粉絲

招股書顯示，星競威武集團淨收入實現穩健增長，從2022年的6,580萬美元，增至2023年的8,370萬美元；截至2023年12月31日，星競威武在全球社交媒體平台擁有1,600萬粉絲。

NIP集團由瑞典的「Ninjas In Pyjamas」及中國的「ESV5」隊伍組成，兩支隊伍在《英雄聯盟》和《王者榮耀》等熱門遊戲中進行專業競爭。文件顯示，這兩個組織於 2023 年合併，公司亦是全球業務開展最廣泛、最具影響力的電競組織之一，在亞洲、歐洲和南美洲開展業務運營。