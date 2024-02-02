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財經
2024-02-02 17:31:00

何猷龍旗下黑桃資本　夥dragon-i楊其龍合組娛樂公司

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何猷龍旗下黑桃資本　夥dragon-i楊其龍合組娛樂公司

新濠國際（200）主席何猷龍為首的黑桃資本宣布，與俱樂部「dragon-i」創辦人楊其龍宣布，簽訂諒解備忘錄合組娛樂公司，開拓全球休閒及娛樂事業，並預期第一個項目計劃將在澳門推出。

預期第一個項目計劃將在澳門推出

根據合作框架，兩者將成立合資企業，透過營運俱樂部、海灘會所、酒吧、餐廳和現場表演等一系列高端休閒及娛樂熱點，以及藉著雙方在國際市場上已建立的強大業務、聲譽和 人脈基礎，在全球各地發掘具潛力的機遇，預期第一個項目計劃將在澳門推出，並將擴大至亞洲以至世界各地的主要城市。

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉表示，今次雙方成立合資企業絕是娛樂事業一個突破性合作及令人期待，為娛樂3.0作全新詮釋。

dragon-i創辦人楊其龍稱，深信黑桃資本團隊的商業洞察力，以及其在國際資本市場的往績，將使合資企業受益匪淺。澳門是個潛力無窮的娛樂中心，也是首個項目的理想選址，相信能吸引更多來自中國內地、東南亞和世界各地的消費群，對是次合作迎來的發展空間及前景充滿信心。

黑桃資本為新濠國際（200）主席何猷龍的家族辦公室，負責管理其私人資產及財富項目；楊其龍則為香港商人、英皇集團董事會主席楊受成的長子，也是dragon-i及tasmania ballroom的投資者。

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