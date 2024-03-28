余仁生據報遭日本財團收購　最快下周簽約(更新)

報道指，財團包括日本三井物產（Mitsui & Co）及樂敦製藥（Rohto Pharmaceutical Co.），因日本財團出價高於其他公司，很可能成為買家。

最新《彭博》報道，有日本財團有意收購余仁生，交易細節待定，或最快下周簽約。

此前外電引述消息人士報道，新加坡私募股權公司「Tower Capital Asia」牽頭的財團，正考慮出售消費保健品企業余仁生，估值或達到約8億美元（折合約62.4億港元）。

余仁生出售談判仍處於早期階段

去年8月，《彭博》報道Tower Capital Asia、淡馬錫旗下Blanca Investments，以及余仁生家族成員正與財務顧問合作，計劃出售余仁生的多數股權，惟談判仍處於早期階段，財團有可能會決定保留資產。余仁生於2000年在新加坡交易所主板上市，於2016年獲私有化退市。

余仁生全球擁逾百間分店

據余仁生網站資料顯示，余仁生現總部位於新加坡，目前在大中華區、新加坡和馬來西亞，擁有超過170家零售店、約25家中醫診所和3個醫療中心，並在香港和馬來西亞的廠房生產中藥產品。