余仁生獲日本財團三井物產收購　估值近47億(更新)

此前外電引述消息人士報道，新加坡私募股權公司「Tower Capital Asia」牽頭的財團，正考慮出售消費保健品企業余仁生，估值或達到約8億美元（折合約62.4億港元）。

收購行動後，余氏家族亦將買入有關特別目的公司部份股權，最終日本三井物產、樂敦製藥及余氏家族將分別持有30%、60%及10%股權。

中藥連鎖集團余仁生股權正式易手，由日本三井物產（Mitsui & Co）宣布，聯同樂敦製藥（Rohto Pharmaceutical Co.）收購余仁生國際，是次收購對余仁生國際的總估值為8億新加坡元﹙約46.51億港元﹚，而三井物產預計，收購交易今年6月底完成。

日本大 財團或成余仁生新買家

早前有報道指，財團包括日本三井物產（Mitsui & Co）及樂敦製藥（Rohto Pharmaceutical Co.），因日本財團出價高於其他公司，很可能成為買家。

余仁生出售談判仍處於早期階段

去年8月，《彭博》報道Tower Capital Asia、淡馬錫旗下Blanca Investments，以及余仁生家族成員正與財務顧問合作，計劃出售余仁生的多數股權，惟談判仍處於早期階段，財團有可能會決定保留資產。余仁生於2000年在新加坡交易所主板上市，於2016年獲私有化退市。

余仁生全球擁逾百間分店

據余仁生網站資料顯示，余仁生現總部位於新加坡，目前在大中華區、新加坡和馬來西亞，擁有超過170家零售店、約25家中醫診所和3個醫療中心，並在香港和馬來西亞的廠房生產中藥產品。