余偉文再談聯繫匯率　稱資金流出港元體系並非是資金撤港

金管局總裁余偉文更新網誌「匯思」，再談及聯繫匯率制度，他強調制度一直行之有效，是本港金融及貨幣穩定的基石，至於金管局「入市」買港元，是因為美國今輪加息速度和幅度都比上一個加息周期來得更急，港元拆息與美息不時出現較大幅度差距，為市場人士套息交易提供誘因。

買港元屬聯匯設計和預期之內

而市場對港元需求偏弱，當匯率觸及7.85，而市場無港元買盤承接，金管局就須按聯匯機制，在7.85水平賣出美元、買入港元。資金隨之流出港元體系，銀行體系總結餘就會相應下降，他強調過程完全在聯匯的設計和預期之內。