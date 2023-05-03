余偉文再談聯繫匯率　稱資金流出港元體系並非是資金撤港

金管局總裁余偉文更新網誌「匯思」，再談及聯繫匯率制度，他強調制度一直行之有效，是本港金融及貨幣穩定的基石，至於金管局「入市」買港元，是因為美國今輪加息速度和幅度都比上一個加息周期來得更急，港元拆息與美息不時出現較大幅度差距，為市場人士套息交易提供誘因。
買港元屬聯匯設計和預期之內
而市場對港元需求偏弱，當匯率觸及7.85，而市場無港元買盤承接，金管局就須按聯匯機制，在7.85水平賣出美元、買入港元。資金隨之流出港元體系，銀行體系總結餘就會相應下降，他強調過程完全在聯匯的設計和預期之內。
資金流出港元體系屬正常
余偉文認為，隨著美國加息致全球流動性收緊，資金淨流出港元體系亦屬正常。資金流出港元體系兌換成其他幣種，仍可能留在香港金融體系，自去年起，弱方兌換保證多次觸發，銀行體系總結餘降至4月底約490億元，為2008年11月以來最低，但同時香港銀行體系存款總額保持平穩，整體存款自去年4月底至今年3月底增長約1.4%，說明資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港。
對於銀行體系總結餘，余偉文又表示，應著眼在整個銀行體系可以動用的資金，因總結餘是指香港各家銀行設於金管局結算戶口的結餘總和，由於沒有利息，銀行一般不會在結算戶口存放過多餘額，結餘亦只佔銀行資產的小部分。