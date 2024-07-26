余偉文獲續任金管局總裁5年　固定年薪740萬元 (更新)

【10:15更新】新增余偉文回應
財政司司長陳茂波今(26日)宣布，再度委任余偉文為金管局總裁，任期5年，10月1日起生效。陳茂波諮詢外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會後，決定將余偉文新任期的固定年薪，定為約740萬元。固定年薪的調整會在每年4月金管局員工年度薪酬檢討時一併考慮，但以不高於之前一年的通脹率為限。而根據表現決定的浮動年薪，上限定為230萬元。
陳茂波：相信續帶領好金管局
陳茂波表示，過去數年，香港經歷黑暴和疫情的衝擊，也面對地緣政治的挑戰，在余偉文的帶領下，金管局維持貨幣市場和銀行體系的穩定，並與財經事務及庫務局、證監會、保監局、港交所等機構合作，共同守穩香港的金融安全；外匯基金在環球投資環境充滿不確定性下，亦取得跟投資目標相符的回報，相信余偉文未來會繼續帶領好金管局，為香港的金融、經濟和社會民生作出貢獻。
余偉文：冀鞏固提升香港國際金融中心地位
余偉文表示，對於能夠續任和貢獻香港，感到十分榮幸，他感謝陳茂波對他的信任，以及團隊過去5年對他的支持。他說對於未來幾年宏觀經濟環境，以及地緣政治複雜多變，他和團隊會繼續保持高度警覺性，既要保持穩定，又要推動發展，並會就國家繼續深化改革為香港帶來龐大機遇，善用自身獨特的優勢，繼續致力推展與內地的互聯互通，以及提升香港作為全球離岸人民幣樞紐的角色等，期望與業界共同為香港金融業創造更大的發展空間，鞏固提升香港國際金融中心地位，為國家和香港的未來發展出一分力。