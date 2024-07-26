余偉文獲續任金管局總裁5年　固定年薪740萬元 (更新)

【10:15更新】新增余偉文回應 財政司司長陳茂波今(26日)宣布，再度委任余偉文為金管局總裁，任期5年，10月1日起生效。陳茂波諮詢外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會後，決定將余偉文新任期的固定年薪，定為約740萬元。固定年薪的調整會在每年4月金管局員工年度薪酬檢討時一併考慮，但以不高於之前一年的通脹率為限。而根據表現決定的浮動年薪，上限定為230萬元。

陳茂波： 相信續帶領好金管局 陳茂波表示，過去數年，香港經歷黑暴和疫情的衝擊，也面對地緣政治的挑戰，在余偉文的帶領下，金管局維持貨幣市場和銀行體系的穩定，並與財經事務及庫務局、證監會、保監局、港交所等機構合作，共同守穩香港的金融安全；外匯基金在環球投資環境充滿不確定性下，亦取得跟投資目標相符的回報，相信余偉文未來會繼續帶領好金管局，為香港的金融、經濟和社會民生作出貢獻。