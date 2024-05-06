余偉文：壞帳率上升對港銀影響微　金管局續保持足夠流動性應對市場波動

金管局總裁余偉文在立法會小組會議後見記者，他表示，金管局預計今年外匯基金第二季表現，或會與第一季持相反情況，又指最新壞帳率雖然上升，但對香港銀行的影響很微。

余偉文回應有關外匯基金首季表現，他表示，今年第二季表現或會與第一季持相反情況，「美國通脹居高不下，聯儲局說步伐都會減慢，雖然聯儲局指會減三次息，但市場只預料減兩次，所以情況有不同，美債和美股都回落；而單計4月，中港股已連續上升十多日，反映市場仍存有大波動性。」

他又表示，目前市場對內地經濟看法相對「樂觀有增長」，內地首季GDP目標見5.3%，加上近月內地民間積極「出門旅遊」，人數及消費力均強。他又提及中東地緣政治發展，對息口、投資前景有影響，或令大宗商品價格上升，強調金管局繼續會防禦性高的策略，並保持足夠流動性。

余偉文：壞帳率上升對港銀影響微

對於壞帳率微升，余偉文認為風險可控，他指本港銀行資產質素仍良好，本港銀行不良貸款比率約1.5%，儘管過去數月仍有內房出現流動性危機，但沒集中情況；虛擬銀行方面，他指虛銀派出貨款近月有增加，樂見部分銀行業績有好轉，加上個別銀行都有調整政策，故不太擔心銀行壞帳率。