余偉文：投資峰會訪客「中招」可坐專機離港

金管局總裁余偉文發表《匯思》指，舉辦國際金領袖投資峰會終點已在望，籌備工作正按部就班進行，將於一周後在港如期舉行，由於反應踴躍，已將峰會延長1日至11月3日，及增設一個與國際投資者對話的專場，並在其他專題討論環節增邀重量級講者。

另外，他指當中一些與會者表示，將携同其全球管理團隊來港，好讓團隊在制定區域發展策略時有更實在的依據；不少參與者已安排與在港員工和客戶接觸會面；也有一些將舉辦機構誌慶活動，或借此機會考慮日後在港舉辦全球或區域活動。

可提供私人包間與他人共膳

他又指，是次也是展現逐步調整抗疫措施、走向復常之路的明證，因此，會採取一些必要安排，讓峰會參與者可以充分善用短暫留港的時間進行各種活動。這些安排總體上依循現行檢疫防疫措施的基本原則，包括訪客在赴港前、抵港、3天醫學監察期間均要進行新冠肺炎測試；如果測試結果呈陽性，可選擇乘坐專機離港，或者進行隔離，直至從公共衛生角度考慮被視作安全，方可取消隔離。在符合這些基本原則和採取必需的防範措施情況下，會為訪客提供一些合理的便利，包括在醫學監察期間可在私人包間與他人共膳、進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。

另外，他指感謝衛生當局在這方面作出適當安排，也感謝峰會參與者願意「重新體驗」 一些在所在地已不再實行的防控措施。

他表示，未來幾天將傾盡全力，務求峰會成功舉行，並指聽說跑馬拉松會讓人上癮，說不定辦峰會也會上癮？無論如何，眼前的目標只有一個：衝線！