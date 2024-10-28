余偉文：數轉快與內地支付系統互聯 料明年中試行

金管局與投資推廣署合辦香港金融科技周2024今日揭幕，金管局總裁余偉文在開幕致辭時，公布金管局多項舉措，當中包括正與中國人民銀行緊密合作，建立香港快速支付系統數轉快(FPS)與內地網上銀行支付系統(IBPS)之間的互聯，將支援24/7、即時、小額跨境匯款，並可使用手機號碼等帳戶識別代號轉帳，暫時預計明年中左右推出試點服務。

資助數碼債券發行 最高 250 萬

另外，為推動資本市場更廣泛運用代幣化技術，金管局將推出「數碼債券資助計劃」，將向每筆合資格債券提供最高250萬元資助，以鼓勵在香港的數碼債券發行，培育本地數碼資產生態系統。金管局已就該資助計劃諮詢業界，並將在短期內發布指引文件。金管局指，因應Evergreen項目兩次代幣化政府綠色債券的成功發行經驗，因此開展Evergreen項目下一階段。