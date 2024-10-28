余偉文：數轉快與內地支付系統互聯 料明年中試行

金管局與投資推廣署合辦香港金融科技周2024今日揭幕，金管局總裁余偉文在開幕致辭時，公布金管局多項舉措，當中包括正與中國人民銀行緊密合作，建立香港快速支付系統數轉快(FPS)與內地網上銀行支付系統(IBPS)之間的互聯，將支援24/7、即時、小額跨境匯款，並可使用手機號碼等帳戶識別代號轉帳，暫時預計明年中左右推出試點服務。
資助數碼債券發行 最高250萬
另外，為推動資本市場更廣泛運用代幣化技術，金管局將推出「數碼債券資助計劃」，將向每筆合資格債券提供最高250萬元資助，以鼓勵在香港的數碼債券發行，培育本地數碼資產生態系統。金管局已就該資助計劃諮詢業界，並將在短期內發布指引文件。金管局指，因應Evergreen項目兩次代幣化政府綠色債券的成功發行經驗，因此開展Evergreen項目下一階段。
數據連接土地註冊處 優化貸款流程
同時，金管局正研究自2025年起分階段透過「商業數據通」與「授權數據交換閘」連接土地註冊處，以優化個人及企業的按揭和貸款批核流程。金管局亦正與內地徵信平台合作，探索跨境徵信的試點項目，以提升中小企跨境銀行服務。
與巴西泰國建立跨境合作夥伴伴關係
國際方面，金管局與巴西中央銀行和泰國中央銀行建立了新的跨境合作夥伴關係，在Ensemble項目下探索跨境代幣化用例。金管局亦以創始成員身分加入Linux Foundation Decentralized Trust，與其他成員就分布式分類帳技術(DLT)金融市場基建的互通性方面合作，並在開發Ensemble沙盒的時採納開源技術。
余偉文表示，要進一步推動業界前行，香港金融業必須具備適應力，並持開放態度迎接新機遇。金管局將致力發揮金融科技的潛能和優勢，引領整個生態圈持續發展。