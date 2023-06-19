余偉文：未來20年難去美元化　11月港峰會逾半百位機構高層答允出席

金管局總裁余偉文日前接受本地傳媒專訪時表示，認為未來難出現「去美元化」，因大部分國際貿易可能會沿用美元；又表示11月本港峰會將舉行「國際金融領袖投資峰會」，目前已有逾50名機構高層答允出席。

余偉文：未來20年難去美元化

金管局總裁余偉文接受《信報》專訪時指，現時地緣政治複雜情況下，加上內地和環球經濟份額增加，人民幣亦成其中一個貿易投資選擇，內地貿易份額由2009年起一直增加，以分散風險；但未來20年難「去美元化」，因大部分國際貿易可能會沿用美元，「美元會是國際貨幣體系重要成員」。

余偉文指，人民幣投資渠道增加及流動性有改善，使商家與內地貿易時更願意以人民幣結算。