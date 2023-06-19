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財經
2023-06-19 11:30:00

余偉文：未來20年難去美元化　11月港峰會逾半百位機構高層答允出席

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余偉文料未來20年難去美元化，又稱11月港峰會逾半百位機構高層答允出席。

金管局總裁余偉文日前接受本地傳媒專訪時表示，認為未來難出現「去美元化」，因大部分國際貿易可能會沿用美元；又表示11月本港峰會將舉行「國際金融領袖投資峰會」，目前已有逾50名機構高層答允出席。

余偉文：未來20年難去美元化

金管局總裁余偉文接受《信報》專訪時指，現時地緣政治複雜情況下，加上內地和環球經濟份額增加，人民幣亦成其中一個貿易投資選擇，內地貿易份額由2009年起一直增加，以分散風險；但未來20年難「去美元化」，因大部分國際貿易可能會沿用美元，「美元會是國際貨幣體系重要成員」。

余偉文指，人民幣投資渠道增加及流動性有改善，使商家與內地貿易時更願意以人民幣結算。

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余偉文料未來20年難去美元化。

11月港峰會逾50名機構高層答允出席

金管局今年成立30周年，於11月6日至8日將舉行「國際金融領袖投資峰會」，余偉文表示，料屆時多達280人參與，目前已有逾50名行政總裁高層級別答允出席，反應較去年熱烈。

余偉文又透露，金管局將於11月底亦與國際清算銀行，合辦一連兩日的高級別會議，預計大部分亞洲央行行長均出席，同場會邀請經驗豐富的前央行高層，包括金管局前總裁任志剛和陳德霖，以及英倫銀行、日本央行等前行長參與會議。

再多兩央行欲參與「mBridge」

余偉文上月到訪阿聯酋後，與當地央行及銀行洽談各方合作，他指除了內地、香港、泰國及阿聯酋四地的央行，另有兩地央行正洽談「央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）。

此外，除金融基建外，余偉文透露金管局亦與阿聯酋當地洽商有關人民幣業務、虛擬資產、ESG（環境、社會及管治）、家族辦公室等投資範疇合作。

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