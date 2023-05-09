余偉文：本港今年GDP料處於目標區間上游　重申無意改變聯匯制度(更新)

余偉文又談到本港樓市，他認為，去年本港樓價按年下跌約15%，不過今年首季則反彈5%，反映按揭利率未有完全反映銀行間利率的上升幅度；又指出樓市表現要視乎各種因素，包括市場氣氛及需求，市民財富受股市回報影響等。

余偉文提到，現時外圍環境仍具挑戰，本港出口情況受環球經濟增長放緩影響，但首季經濟卻按年增2.7%，他指主要受惠旅客訪港以帶動零售銷售，及本港投資增長，認為經濟反彈勢頭強勁。

重申無意改變聯匯制度

余偉文亦表示，聯繫匯率推行40年來雖經歷多次挑戰，但信心未被侵蝕，重申無意作出改變，因制度經歷過去3年，在香港面對最困難時信心仍未被侵蝕，而市場完全沒有擔心過聯繫匯率，實在沒有理由改變。

30間機構領袖出席年底國際金融峰會

至於本港計劃在11月再次舉辦國際金融領袖峰會，余偉文表示，已有30家金融機構領袖確認出席，相信數字會繼續上升；他又提及近期推出不少措施吸引家族辦公室及科技企業，並計劃重啟投資移民，相信隨着本港恢復對外通關，財富管理客戶的潛力將會持續擴大。