余偉文：與內地聯通措施大部分順利「落地」　預告正醖釀新項目

金管局總裁余偉文在金管局《匯思》撰文，指最近一段時間，兩地金融管理部門相繼公布了不少政策措施，促進和深化跨境金融的聯通和合作，大部份此前已順利「落地」，也預告正在積極醖釀的項目。

余偉文指，在金融市場聯通方面，聯同人民銀行公布的「三聯通、三便利」自2月26日實施以來，正式在離岸市場確立在岸債券作為擔保品的功能。至今已有多家在港銀行成功利用在岸債券從金管局獲取流動性，市場反應積極。近期的突破點是使用北向債券通下的在岸債券，作為北向互換通業務的履約擔保品。引入這項措施，可讓投資者有更多非現金抵押品的選擇，一方面節省現金佔用成本，提升資金使用效率，另一方面也能有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，進一步提升在岸債券的吸引力。

便利兩地企業跨境融資

在企業層面，金管局和人民銀行年初明確推動跨境徵信合作，並制訂了合作安排，以推進市場開展雙向的跨境徵信互通的業務試點，便利兩地企業的跨境融資。目前在徵信信息南向傳輸往香港方面，已有數個試點個案成功進行。試點個案經由深圳和香港兩地徵信機構合作，將中小企的業務數據和相關徵信信息跨境傳輸給香港銀行，香港銀行利用該等信息，完成向這些企業的貸款審批，所涉總額約3,000萬港元。

跨境匯款安排可進一步優化

在個人層面，隨着粵港澳大灣區經濟活動進一步融合，香港居民跨境旅遊、生活、工作、居住等活動成新趨勢，帶動了跨境金融服務的需求。目前大部分香港零售銀行已有提供大灣區購房跨境匯款服務，新安排下也錄得不少的成功交易。