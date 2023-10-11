余偉文：金管局11月再辦金融峰會　料300名頂尖機構負責人出席 (附出席名單)

金管局總裁余偉文在網誌《匯思》撰文，指金管局將於11月初再度舉辦國際金融領袖投資峰會，料峰會將有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括超過90位集團董事長或行政總裁；參與峰會的機構涵蓋銀行、證券公司、資產持有者、資產管理公司、私募股權和風險投資公司、對沖基金和保險公司多個類別。

將邀請內地金融監管機構負責人分享

余偉文表示，峰會包括11月7日的主峰會和次日由金管局、證監會與金融學院聯合主辦的研討會。主峰會以「駕馭複雜的環境」為主題，業界領袖將探討對金融業影響深遠的趨勢和變化，包括因全球增長勢頭減弱、通脹路徑不明、金融環境趨緊而衍生的宏觀經濟挑戰；最新的行業發展和相應的投資策略；以及中國經濟、科技和可持續發展三大主題相關的機遇和挑戰。金管局並邀請內地金融監管機構負責人分享對內地經濟及政策的看法。

次日則有「與國際投資者對話」研討會，延續主峰會的討論，全球領先的投資者將一起探討投資策略、資產配置，以及影響長期投資環境的結構性因素，如人口變化、地緣政治局勢、ESG目標及科技創新等議題。

除峰會以外，金管局將於今年餘下時間，聯合籌辦在10月30日開始的香港金融科技周，以及於11月27日至28日，舉行的金管局-國際結算銀行（BIS）高級別會議。