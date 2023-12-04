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財經
2023-12-04 11:05:00

余偉文：香港國際金融中心地位無削弱　不要妄自菲薄

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余偉文稱，香港國際金融中心地位無削弱，不要妄自菲薄。

余偉文稱，香港國際金融中心地位無削弱，不要妄自菲薄。(直播截圖)

香港經濟峰會周一（4日）舉行，金管局總裁余偉文在會上致辭時表示，預計香港明年整體經濟偏軟，又重申香港國際金融中心地位無削弱，不要妄自菲薄。此外，他又提及將於未來數月，推出第二批代幣化綠債。

余偉文：香港國際金融中心地位無削弱

余偉文出席峰會時致辭，表示自2019年至今，本港面對不同挑戰，但於金融方面發展未有停止，在國際上競爭力亦未有減少。他舉例，指本港11月初舉辦的《國際金融領袖投資峰會》，有逾300名人士到訪，上周亦與國際結算銀行合辦的高級別會議（BIS），當中有包括環球央行行長或副行長到港參與，反映他們看見香港在國際金融市場中獨特的地位。他又認為，香港不要「妄自菲薄」，並重申國際金融中心地位沒有削弱過。

對於宏觀經濟環境方面，余偉文指環球通脹儘管大幅回落，但要用多少時間，才能回到主要央行的通脹目標仍是未知之數，預計息口仍維持高企，而香港明年整體經濟偏軟、前景仍不明朗。

未來數月將推出第二批代幣化綠債

此外，2024年2月金管局與政府將舉辦「綠色金融周」，包括與世界銀行轄下的國際金融公司聯合舉辦環球氣候商業論壇，集合環球專家探討綠色金融轉型，亦會聯同國際貨幣基金組織（IMF）舉辦圓桌會議談及混合金融，並表示金管局現正準備推出第二批代幣化綠債，料未來數月後便會推出。

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