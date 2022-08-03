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財經
2022-08-03 10:14:13

佩洛西訪台｜台海局勢緊張加劇 港股高開逾百點

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台海局勢緊張加劇 港股高開逾百點

台海局勢緊張加劇，港股高開逾百點，滬深指數升。（資料圖片）

美國眾議院議長佩洛西昨抵台，令台海局勢緊張加劇，亞洲股市上升，滬深股市反彈逾1%。港股今早亦高開逾百點，恒生指數開報19,865點，升176點，最新報19,881點，升不足1%，成交額271億元。ATMX反彈，其中阿里巴巴（9988）升逾4%；騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）均升逾1%。恒生科技指數高開1.8%，報4,269點。

被內媒稱為「中國巴菲特」的知名投資者段永平據報通過雪球賬號「大道無形我有型」發布消息稱，「剛剛37.37美元再買了10萬股騰訊。」亦即動用了370萬美元在美股買入騰訊預託證券（ADR）。

段永平買騰訊  ADR跌至30美元以下會多買些

同時，段永平稱自己對騰訊的投入不到1%（佔組合），不算實質性投入，如果騰訊ADR跌至30美元以下（若兌換成港股價格為235.5港元），將會再多買一些。

滬指及深成昨天由曾挫逾3%，收窄至僅吐不足2.4%後，今早高開約0.1%0.2%，分別報3,18812,148，升幅擴至0.9%1.2%，報3,21412,265。日圓回升，日經平均指數連升第二天，最高見27,837，現報27,730，續升135點或0.5%

另外，港元匯價再度觸發7.85港元兌1美元弱方兌換保證，金管局在紐約時段承接13.11億港元沽盤，沽出美元，明日本港銀行體系結餘將降至1,434.54億港元。

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