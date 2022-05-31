佳兆業太子女套現 蔡加讚接貨星島 兼任聯席主席

蔡志明之子蔡加讚買入1.25億股或14.2%星島新聞集團股份。(資料圖片)

星島新聞集團(1105)股權再度出現變動，大股東內房股佳兆業(1638)主席郭英成女兒郭曉亭入主星島逾1年後減持套現，由「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚接貨。

消息帶動星島股價昨一度飆升26.4%，高見0.55元，收市報0.475元，仍漲9.2%或0.04元，重上50天移動平均線，成交214萬元，市值約4.2億元。

郭曉亭減持1.25億股

星島接獲副主席兼聯席行政總裁郭曉亭及獨立非執行董事蔡加讚通知，兩人於上周五訂立買賣協議，郭曉亭將持有1.25億股星島股份，相當於全部已發行股本約14.2%，轉讓予蔡加讚。

交易完成後，兩人均各持有1.25億股或約14.2%股權。是次股份轉讓未有披露作價，倘以上周五收市價0.435元計，該批股份市值逾5,400萬元。

郭英成主席位變聯席

另外，集團將委任蔡加讚為聯席主席，並於昨日生效，而主席兼執行董事郭英成將調任為聯席主席及執行董事。

郭曉亭去年2月於星島前主席何柱國買入28%股權，當時以每股1.5元買入約2.46億股股份或28%，溢價68%，涉資約3.7億元。持貨至今，較入市價瀉逾68%，是次沽出股份帳面恐蝕約1.2億元。

陷入債務危機的佳兆業，早前傳正重組其120億美元的離岸債務，4月與招商局蛇口及長城資產達成戰略協議，合作包括合營安排及資產收購，惟至今未有公布詳情。去年曾傳出以37.7億元出售屯門青山公路住宅地予蔡志明。市場估計佳兆業為減債，或將持續出售資產套現。