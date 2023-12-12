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財經
2023-12-12 15:43:29

併購消息｜傳華為邀平治及奧迪入股智能汽車公司

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併購消息｜傳華為邀平治及奧迪入股智能汽車公司

傳華為邀平治及奧迪入股其智能汽車軟件和零部件公司少量股份。(資料圖片)

外電引述消息指，華為(Huawei)向德國平治(Mercedes-Benz)和福士(Volkswagen)旗下奧迪(Audi)查詢，是否有興趣收購其智能汽車軟件和零部件公司少量股份。據報道，華為近數周與平治進行初步會談，研向其出售3%5%股份，估值有待協商，惟平治未有興趣入股。

報道又稱，華為希望透過引入外國投資者，將有助其在潛在地緣政治進一步緊張下，保衛業務。

估值介乎約為280億至350億美元

華為早前指，將分拆成立4年的智能汽車解決方案(IAS)業務部門，有關業務冀成為電動車軟件及零部件供應商，估值介乎約為280億至350億美元(2,184億至2,730億港元)

併購消息｜傳華為邀平治及奧迪入股智能汽車公司

長安汽車及華為雙方今年11月已簽署投資合作備忘錄。(網上圖片)

與長安汽車已簽投資合作備忘錄

長安汽車稱，一旦華為將智能汽車業務分拆，將成為其投資者，與關聯方持股比例將不超過40%。而雙方今年11月已簽署投資合作備忘錄。根據備忘錄，華為擬將智慧汽車解決方案業務的核心技術和資源整合至新公司，長安汽車及關聯方將有意投資該公司，並與華為共同支持該公司的未來發展。

另外，華為智能企業業務負責人余承東在11月曾表示，華為已邀請賽力斯(Seres)、奇瑞汽車(Chery)、江淮汽車(Jianghuai Automobile Group)和北汽集團(1958)投資該智能汽車公司，並希望一汽集團及東風汽車(489)參與。

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