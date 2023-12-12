併購消息｜傳華為邀平治及奧迪入股智能汽車公司

傳華為邀平治及奧迪入股其智能汽車軟件和零部件公司少量股份。(資料圖片)

外電引述消息指，華為(Huawei)向德國平治(Mercedes-Benz)和福士(Volkswagen)旗下奧迪(Audi)查詢，是否有興趣收購其智能汽車軟件和零部件公司少量股份。據報道，華為近數周與平治進行初步會談，研向其出售3%至5%股份，估值有待協商，惟平治未有興趣入股。

報道又稱，華為希望透過引入外國投資者，將有助其在潛在地緣政治進一步緊張下，保衛業務。

估值介乎約為 280 億至 350 億美元

華為早前指，將分拆成立4年的智能汽車解決方案(IAS)業務部門，有關業務冀成為電動車軟件及零部件供應商，估值介乎約為280億至350億美元(約2,184億至2,730億港元)。