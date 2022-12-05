併購消息｜奈雪的茶5.25億人幣入股「樂樂茶」

奈雪的茶(2150)指，斥5.25億元(人民幣，下同)(約5.95億港元)，入股內地經營茶飲品牌「樂樂茶」的上海茶田餐飲管理約43.64%，將成為其聯營公司，但會維持獨立經營。

奈雪的茶稱，樂樂茶為現製茶飲行業頭部企業之一，尤其在華東區域有較好的品牌實力和消費者認知。投資事項完成後，在門店拓展、供應鏈、數字化與自動化、內部管理等方面的優勢將可賦能樂樂茶，幫助其進一步取得增長，進而為集團及股東提供良好投資回報。此外，投資事項也將有助於進一步優化行業競爭環境，降低集團未來門店拓展、運營等方面的成本。

該公司去年除稅後虧損1816.7萬元人民幣，2020年則蝕2064.3萬元人民幣，主營業務收入8.69億元人民幣，增19.5%。截至去年底資產淨值為1.82億元人民幣。

或於 2025 年上市

奈雪的茶又指，同意在樂樂茶啟動上市計劃並達成股東協議中約定的業績指標的前提下，採取必要的方式糾正與集團相關的對上市計劃造成潛在影響之因素；即假設樂樂茶在2025至2027年任意一年度滿足約定的業績指標，且符合納斯達克交易所、紐約證券交易所或港交所(388)的上市條件的話，如果樂樂茶因為奈雪的茶所造成同業競爭問題，導致上市計劃受阻，其他股東有權要求奈雪的茶在限期內進行上市前調整，如未能在規定時限內完成上市前調整以糾正前述因素，先前投資人有權要求奈雪的茶根據股東協議之其他約定予以糾正，或在無法糾正的情況下，要求集團以8%的年單利收益率為對價基準從先前投資人處收購其所持有的全部或部分股權。上述要求僅適用於管理層股東，惟業績考核期將延長至2028年度。

奈雪的茶今日收市報7.2元，升9.1%或0.6元，成交約2.2億元。