併購消息｜字節跳動再傳斥546億洽購餓了麼

內地傳媒報道，字節跳動旗下抖音(Tik Tok)再傳出擬出價70億美元(約546億港元)，收購阿里巴巴(9988)旗下餓了麼，消息人士指，收購行動仍在談判過程中，尚未有最終結果。不過，報道指，阿里期望作價是75億至80億美元，較抖音高7%至14%。
買賣方兩大分歧未解決
傳媒引述一位接近餓了麼人士稱，字節跳動和餓了麼高層在年前曾會面，惟雙方有兩個分歧點未解決，包括收購價及收購形式，字節希望只保留餓了麼的即時配送團隊，負責承接抖音本地生活業務的訂單。而阿里希望字節能承接整個餓了麼團隊，之後如有不需要的人員，再由字節來裁員。然而，餓了麼再否認有關報道。
去年底已傳出相關收購傳聞，惟當時抖音負責人回應傳媒時指，沒有這個計劃。餓了麼則說，雙方合作一直在穩步推進，但稱「收購」是無稽之談。
據阿里巴巴截至去年9月底季度業績指，餓了麼包含餐飲及非餐訂單的整體訂單量，實現同比和環比增長，期內虧損收窄。
超過300萬騎士
蜂鳥即配成立於2015年4月，為餓了麼平台商戶提供即時配送服務，並於2018年4月全面融入阿里巴巴生態，成為本地生活重要基礎設施之一。現服務約300萬間商家，覆蓋2,000個大小城市及縣區，及超過300萬人加入蜂鳥騎士行列。
阿里巴巴今日收市報70元，跌0.8%或0.55元，成交約13.9億元。餓了麼競爭對手美團(3690)收報75.65元，升0.5%或0.4元，成交約25.6億元。