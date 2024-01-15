併購消息｜字節跳動再傳斥546億洽購餓了麼

內地傳媒報道，字節跳動旗下抖音(Tik Tok)再傳出擬出價70億美元(約546億港元)，收購阿里巴巴(9988)旗下餓了麼，消息人士指，收購行動仍在談判過程中，尚未有最終結果。不過，報道指，阿里期望作價是75億至80億美元，較抖音高7%至14%。

買賣方兩大分歧未解決

傳媒引述一位接近餓了麼人士稱，字節跳動和餓了麼高層在年前曾會面，惟雙方有兩個分歧點未解決，包括收購價及收購形式，字節希望只保留餓了麼的即時配送團隊，負責承接抖音本地生活業務的訂單。而阿里希望字節能承接整個餓了麼團隊，之後如有不需要的人員，再由字節來裁員。然而，餓了麼再否認有關報道。