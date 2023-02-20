併購消息｜富衛入股Gibraltar BSN 拓大馬壽險市場

富衛集團(FWD)指，將收購Gibraltar BSN人壽保險約70%股權，未來將進駐馬來西亞人壽保險市場，交易預計於今年第二季完成，但未有披露作價。外電引述消指，涉資約2,500萬美元(約1.95億港元)。

富衛與其他投資者共同持有Gibraltar BSN 70%實際股權，國民儲蓄銀行(BSN)將繼續持有餘下30%股權。交易完成後，富衛將與BSN進一步合作發展Gibraltar BSN。

富衛行政總裁兼執行董事黃清風指，馬來西亞市場增長迅速並具有巨大長遠增長潛力，正於該市場建立全方位服務產品，並將能夠提供家庭伊斯蘭保險和人壽保險方案。很高興能將數碼化產品和服務帶給更多馬來西亞居民。憑藉這些戰略發展，亦在富衛成立的10周年大致完成了在東南亞主要市場的版圖。創造伊斯蘭保險及保險新體驗這願景將繼續帶領該集團前行。

第四大人壽保險市場

馬來西亞是東南亞第四大人壽保險市場(以保費計算)，宏觀經濟基礎和人口結構極具吸引力。富衛於2019年3月進入馬來西亞市場，為一家提供家庭伊斯蘭保險產品的營運商，產品包括定期人壽保險、危疾保險、癌症保險、住院現金保險及醫療保險。

富衛常務董事(新興市場)兼集團分銷總監Binayak Dutta指，與BSN的合作夥伴關係突顯對馬來西亞市場的熱衷投入，期待為馬來西亞伊斯蘭保險業和保險業的增長和發展作出貢獻。自成立以來，在馬來西亞的業務日漸強大，營運首個全年的總承繳費增長173%，在吉隆坡設立了區域技術和創新中心，並與馬來西亞一家領先的社會企業合作開發金融知識計劃Fun(d) for Life，支援超過4,200 人。

Gibraltar BSN現有客戶和分銷渠道不會因是次投資而受影響，所有現有保單將會繼續承保。客戶可以繼續使用他們慣用的服務渠道查閱公司的產品和服務。此外，富衛Takaful現有客戶和分銷渠道亦不會受影響。富衛計劃稍後為Gibraltar BSN的業務進行品牌重塑。