併購消息｜希瑪眼科斥逾5000萬人幣收購鏡片分銷業務

希瑪眼科指，藉著收購事項，將與賣方建立戰略夥伴關係，其願景為將目標集 團發展成為擁有自主技術的內地領先訂制鏡片產品品牌。該公司針對近視控制和人口老齡化的完整訂制鏡片產品系列，以及發展成熟且不斷擴展的銷售網絡。收購將能夠旋即立足內地的訂制鏡片開發及分銷市場，尤其是在離焦鏡片及漸進鏡片的業務。

希瑪眼科(3309)指，斥5,049萬元人民幣(約5,622萬港元)，收購從事鏡片分銷業務的Apollo Lens 5,500股或55%股權，將成為其非全資附屬公司，並計劃發行債券支付。

另外，認為鑒於內地的訂制鏡片產品行業高度分散，以及因青少年近視和人口老齡化加劇，而對優質近視控制產品及漸進鏡片的需求不斷增長，相信收購後其增長潛力巨大，可成為內地領先訂制鏡片企業，亦有助其加快開發全面的訂 制鏡片產品管道。

從事離焦鏡片及漸進鏡片

Apollo Lens於2002年在內地從事鏡片分銷業務，目前有近100名員工，向內地 的公立醫院、私立醫院及眼科中心分銷訂制鏡片產品，包括離焦鏡片及漸進鏡片。

債券將在其發行日期起3年後到期，本金額將參照目標集團截至2025年12月31日止3年的實際淨利總額進行調整。年利率為2厘。

該股今日收市報3.91元，升1.6%或0.06元，成交約281萬元。