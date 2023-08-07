熱門搜尋:
Lolly Talk 暑假活動 三隧分流 銀色債券 港元定存 C觀點 網上熱話 Ray Online 居屋2023 ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 姜濤 免費機票 澳門好去處
返回
財經
2023-08-07 15:47:32

併購消息｜維達逆市爆升 傳獲全球最大紙漿商競購

分享：
併購消息｜維達逆市爆升 傳獲全球最大紙漿商競購

巴西Suzano SA，以及幾家私募股權投資公司參與競標維達國際股權。(資料圖片)

維達國際(3331)傳獲全球最大的硬木紙漿生產商巴西Suzano SA，以及幾家私募股權投資公司參與競標其股權，刺激維達今日飆升，最高見17.96元，漲13.2%，現報17.82元，仍升12.4%1.96元，成交約1.34億元，市值增至約214億元。

控股股東Essity51.59%股權

維達控股股東Essity Aktiebolag於今年4月時指，考慮出售其所持維達股權，現持有維達6.2億股或51.59%，以現價計，市值約110.5億元。

據外電指，除Suzano SA外，包括貝恩資本、CVC Capital PartnersDCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外，維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示，李朝旺持有約2.5億股或約21%股權，市值約44.5億元。

每股指導價約20 溢價26%

據消息人士指，Essity正在考慮的一個指導性協商價為每股約20元，即較上周五收市價15.86元計溢價約26.1%

Suzano和維達代表未回覆，而Essity企業傳訊副總裁Per Lorentz對外電表示，現時還處早期階段，還未有入圍名單。

Suzano美國預託價上周五收報10.28美元，升1.7%，於巴西上周五報50.27巴西雷亞爾，升1.3%

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受