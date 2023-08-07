併購消息｜維達逆市爆升 傳獲全球最大紙漿商競購

維達國際(3331)傳獲全球最大的硬木紙漿生產商巴西Suzano SA，以及幾家私募股權投資公司參與競標其股權，刺激維達今日飆升，最高見17.96元，漲13.2%，現報17.82元，仍升12.4%或1.96元，成交約1.34億元，市值增至約214億元。

控股股東 Essity 持 51.59% 股權

維達控股股東Essity Aktiebolag於今年4月時指，考慮出售其所持維達股權，現持有維達6.2億股或51.59%，以現價計，市值約110.5億元。

據外電指，除Suzano SA外，包括貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外，維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示，李朝旺持有約2.5億股或約21%股權，市值約44.5億元。