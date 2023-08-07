併購消息｜維達逆市爆升 傳獲全球最大紙漿商競購

維達國際(3331)傳獲全球最大的硬木紙漿生產商巴西Suzano SA，以及幾家私募股權投資公司參與競標其股權，刺激維達今日飆升，最高見17.96元，漲13.2%，現報17.82元，仍升12.4%或1.96元，成交約1.34億元，市值增至約214億元。
控股股東Essity持51.59%股權
維達控股股東Essity Aktiebolag於今年4月時指，考慮出售其所持維達股權，現持有維達6.2億股或51.59%，以現價計，市值約110.5億元。
據外電指，除Suzano SA外，包括貝恩資本、CVC Capital Partners及DCP Capital亦參與競購Essity 所持維達多數股權。另外，維達第二大股東、創始人兼主席李朝旺亦考慮與一家競標者聯手。據維達年報顯示，李朝旺持有約2.5億股或約21%股權，市值約44.5億元。
每股指導價約20元 溢價26%
據消息人士指，Essity正在考慮的一個指導性協商價為每股約20元，即較上周五收市價15.86元計溢價約26.1%。
Suzano和維達代表未回覆，而Essity企業傳訊副總裁Per Lorentz對外電表示，現時還處早期階段，還未有入圍名單。
Suzano美國預託價上周五收報10.28美元，升1.7%，於巴西上周五報50.27巴西雷亞爾，升1.3%。