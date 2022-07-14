併購消息｜長和系減持英國水務項目 套現逾80億

長江基建(1038)、長江實業集團(1113)與長江和記實業(001)指，已與全球投資機構KKR就投資英國食水及污水處理公司Northumbrian Water部分股權訂立協議。交易完成後，KKR將持有Northumbrian Water 25%股權，作價8.67億英鎊(約80.73億港元)，而長基持39%，長實持27%，長和持3%，電能實業(006)亦持有6%。

長建錄 9 億收益 長和錄純利 10 億

按目前資料，長實交易後預期錄得5億元收益；長建錄約9億元實際收益；長和或錄純利約10億元。長和指，交易可引進經驗豐富的基建投資者，同時讓各方變現部分股權，取得合理水平資本收益及所得款項淨額。另一方面，長實、長建及長和，連同電能將繼續持項目75%的經濟收益，預期KKR投資事項對 Northumbrian Water日常管理影響甚微。

長建董事總經理甘慶林指，KKR 是深具經驗的基建投資者，亦是在澳洲電網業務好伙伴。今次交易促進雙方商業關係，可望在業務專長、資本實力及環球網絡多方面達致良好協同效應，及在未來尋求進行更多合作。

長建今日收報48.4元，無升跌；長實報55.3元，跌0.65元或1.2%；長和報52.3元，跌1元或1.9%。