併購消息｜長實斥48億收購英國房產信託基金

長江實業集團(1113)指，間接全資附屬Wellness Unity提出，提出以現金每股80 便士(約7.94港元)，全面收購於英國倫敦上市的房地產信託基金Civitas Social Housing PLC，較上周五每股收市價55.4便士高出44.4%，是項全面收購總代價約4.85億英鎊(約48.11億港元)。截至今年3月底，該基金每股資產淨值為為109.16便士。

Civitas Social Housing 飆逾四成

Civitas Social Housing現報79便士，飆42.6%。

長實特別項目總監趙汝成指，Civitas Social Housing具備穩健收入及可靠回報的特質，既符合投資準則，亦可擴充環球房地產資產組合。過去多年Civitas Social Housing建立良好往績，與英國多個地方政府機構、護理機構，以及房屋協會合作無間。亦是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋 (Specialist Supported Housing)及家居護理房屋(Residential Care Houses)，專門為 18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題之成年人提供住所，在其所處社區為他們提供最佳的生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國，專業支援房屋的住房和護理費用乃由政府100%全數承擔。自Civitas Social Housing房地產投資信託基金首次公開招股以來，長實聯屬公司Civitas Investment Management一直擔任其投資顧問。