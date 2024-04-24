併購消息｜長建長實組財團全球北愛爾蘭配氣網絡 企業價值74億

長和系收購。由長江基建(1038)、長江實業集團(1113)及電能實業(006)組成財團，就收購北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy之100%權益達成協議。是項收購企業價值為7.57億英鎊(約74億港元)，交易預期於本月底前完成。長建及長實將各佔財團40%權益，電能則持有20%權益。

長建及長實主席李澤鉅指，「我們很高興長江集團又一次成功收購一項具穩定回報的優質資產。」長建擁有環球基建投資組合，大部分項目為位於英國、澳洲及新西蘭營運之受規管業務。

續於全球物色合適投資機遇

長建於去年12月31日持有現金130億元，負債淨額對對權益比率為7.7%；加上其他同為長江集團成員之策略夥伴包括長實及電能，皆具備充裕財力，別具優勢在現今動盪的經濟環境下於全球物色合適的投資機遇。