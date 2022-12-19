併購消息｜長江生命科技續拓葡萄園業務

長江生命科技(775)指，旗下葡萄園資產組合於日前完成收購西澳洲Edinger Estate葡萄園，交易總作價為1,080萬澳元(約5,700萬港元)，進一步拓展其葡萄園業務。該股今日收市報0.76元，跌3.8%，成交逾1,000萬元。

Edinger Estate屬優質釀酒葡萄園，佔地約182公頃，總種植面積超過100公頃，是西澳洲瑪格麗特河(Margaret River)地區最大單一葡萄園之一。Margaret River是澳洲著名的產酒區之一，而Edinger Estate位處之Rosa Glen南部以出產 Chardonnay，以及名種芳香白葡萄品種享負盛名。是次交易包括Tate Wines的長期租務協議。由Tate Wines釀製之Miles From Nowhere葡萄酒在業界屢獲殊榮。

共有 29 個葡萄園項目

計及是次新收購，長江生命科技總計於澳洲及新西蘭擁有佔地約7,500公頃之葡萄園及其他農業相關物業，包括29個葡萄園項目，其中21個位於澳洲不同地區，其他則位處新西蘭，全部均由葡萄酒公司或種植商長期承租。

長江生命科技總裁甘慶林指，繼去年購入同位於Margaret River的Gale Road葡萄園後，是次收購將進一步鞏固在該地區的葡萄園資產組合，貫徹葡萄園業務之投資方針，收購由長期租戶承租之土地，帶來穩定的經常性收入。