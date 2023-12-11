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財經
2023-12-11 23:01:13

併購消息｜閱文斥6億人民幣購騰訊動漫

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併購消息｜閱文斥6億人民幣購騰訊動漫

閱文斥6億元人民幣向母公司騰訊收購騰訊動漫。(資料圖片)

閱文集團(772)指，斥6億元人民幣向母公司騰訊控股(700)及其全資附屬公司，收購騰訊動漫，主要從事APP平台資產、動畫項目、影視項目以及從事動漫創作的米橙子90%股權。

閱文指，透過是次收購事項，騰訊動漫的優質IP將加入其內容生態，進一步充實精品內容矩陣，閱文也是騰訊動漫目前最大內容提供商，後者暢銷榜前30部漫畫作品中約有50%改編自閱文文學作品，體現了漫畫及文學作品用戶群的相似性和重疊性。收購可望釋放閱文與騰訊動漫之間的強大協同效應，並進一步豐富用戶的產品體驗和消費場景。

利用AI來提高文學作品動漫改編效率

閱文又指，計劃在未來利用AI來提高文學作品的動漫改編效率，並透過批量化改編進一步放大其文學作品的價值。

提升IP資產影響力及價值

該集團擁有一支專業精英團隊及IP全產業鏈開發能力，能夠為是次收購事項帶來的IP資產賦能，提升該等IP資產影響力及價值。亦同時能夠以網絡文學為基礎，開發如漫畫、動畫、影視、遊戲、衍生品等IP市場下游業務，合理有序地推進頭部IP的全價值鏈一體化開發及運營，從而進一步提升IP從孵化到可視化及商業化的效率和成功率。

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閱文今日收報26.75元，跌0.7元或2.6%，成交約6,000萬元。

 

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