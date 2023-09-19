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財經
2023-09-19 21:02:14

併購消息｜阿里影業斥13億收購「大麥」

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併購消息｜阿里影業斥13億收購「大麥」

阿里影業將以每股0.52元作價，發行約25.13億股普通股支付是次收購。圖為其網站。

阿里影業(1060)指，與阿里巴巴(9988)全資子公司阿里巴巴投資簽訂股份購買協議，擬斥1.67億美元(13.07億港元)，收購經營「大麥」品牌的Pony Media全部股權，將以每股0.52元作價，發行約25.13億股普通股支付，佔已擴大發行股份約8.5%

每股作價0.52元折讓5.4%

作價較阿里影業今日收市0.55元折讓約5.4%。而阿里巴巴將持有阿里影業股權，將增至約54.26%

阿里影業總裁李捷指，相信這筆交易將為新其開啟一個新篇章。是次交易前， 已通過獨家委託運營服務協議與大麥建立深厚合作關系，積累了超過2,000萬名淘麥VIP會員。該交易完成後，將持續整合行業資源，擴大在產業鏈中的影響力，以科技創新驅動發展，最終為客戶和股東創造價值。

阿里影業指，將通過擴大「大麥」品牌在活動主辦及推廣、場地運營及藝人經紀等現場娛樂產業價值鏈的上游影響力，鞏固規模優勢及競爭壁壘，進一步打造線下娛樂業務品牌知名度。

3個月GMV40億元人民幣

目標公司截至今年3月底年度經調整虧損按年收窄至9,941萬元人民幣，去年同期蝕1.38億元人民幣，營業額2.27億元人民幣，減25%。截至今年6月底3個月，交易總額(GMV)40億元人民幣，按季增逾1倍。

 

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