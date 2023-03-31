併購消息｜領展完成收購125億新加坡項目　已提取23億坡元定期貸款

日後除管理領展持有的兩個購物中心「裕廊坊」和「Swing By @ Thomson Plaza」，新加坡團隊亦會為「Mercatus」持有的郊區零售商場「宏茂橋城（AMK Hub）」提供資產和物業管理服務。

領展表示，隨交易完成，集團亦成立新加坡區域辦事處，賣方的133名員工會留任，佔現有員工總數的93%。

已提取23億坡元定期貸款

就是次完成的收購項目，領展表示已與星展銀行和華僑銀行，安排兩項總額共約23億新加坡元（折合約135.7億港元）的4至5年期定期貸款，款項已於今天（31日）提取，當中約22億新加坡元會用於是次收購。

領展行政總裁王國龍表示，今次完成收購，代表正式踏上「領展3.0」新征程，在該戰略下，領展致力追求增長，透過輕資產模式，目標是通過多元化發展來優化資產組合，增大資產管理規模。

他續指，領展今次在星洲收購的兩項物業整體表現理想，兩商場的商戶銷售額和顧客人流均錄得按年增長，更超過新加坡零售業銷售總額（不包括汽車）的2.1%增長；2022年全年，兩商場的零售額和顧客人流均錄得雙位數的按年增幅，而商戶續租率維持於健康水平，續租租金調整率亦錄得正增長。