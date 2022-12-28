併購消息｜領展近125億新加坡收購零售物業 歷來最大規模

領展房地產投資信託基金(823)首度進軍新加坡！擬斥21.61億新加坡元(約124.9億港元)向Mercatus Co-operative Limited(Mercatus)收購新加坡兩個市郊零售資產分別為裕廊坊(Jurong Point)及Swing [email protected] Plaza。行政總裁王國龍稱為集團歷來最大規模收購計劃，藉此加強區內拓展業務的能力。

另外，領展同時與Mercatus就新加坡市郊的零售商場宏茂橋城(AMK Hub)簽訂為期10年的資產及物業管理服務協議，該商場未來續由Mercatus持有，並將轉由領展負責管理。

主席聶雅倫指，有關收購是一個難得的機會，並可在新加坡建立有力的業務據點，當地經濟發展蓬勃及價格穩定，有利經濟持續增長。他又指，「近年積極在區內物色投資機遇，這次收購正好體現致力透過多元發展及優化跨地域投資組合以帶動增長的戰略。」