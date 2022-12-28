併購消息｜領展近125億新加坡收購零售物業 歷來最大規模

領展房地產投資信託基金(823)首度進軍新加坡！擬斥21.61億新加坡元(約124.9億港元)向Mercatus Co-operative Limited(Mercatus)收購新加坡兩個市郊零售資產分別為裕廊坊(Jurong Point)及Swing [email protected] Plaza。行政總裁王國龍稱為集團歷來最大規模收購計劃，藉此加強區內拓展業務的能力。
另外，領展同時與Mercatus就新加坡市郊的零售商場宏茂橋城(AMK Hub)簽訂為期10年的資產及物業管理服務協議，該商場未來續由Mercatus持有，並將轉由領展負責管理。
主席聶雅倫指，有關收購是一個難得的機會，並可在新加坡建立有力的業務據點，當地經濟發展蓬勃及價格穩定，有利經濟持續增長。他又指，「近年積極在區內物色投資機遇，這次收購正好體現致力透過多元發展及優化跨地域投資組合以帶動增長的戰略。」
王國龍表示，有關資產擁有高租用率及穩定租金收入的大型市郊零售項目一直絕少在市場上出售。這宗交易是集團投資戰略重要一步，可在新加坡迅速建立專業團隊，並為未來進一步在亞太區擴展其他資產類別及業務提供堅實基礎。是次完成交易後，領展將成為當地十大零售資產業主之一。
年度化淨物業收入1.1億坡元
這兩項物業已接近全部租出，截至今年10月，年度化淨物業收入錄得1.06億坡元。裕廊坊是新加坡市郊最大型社區購物中心之一，可出租淨面積為 72萬方呎，每月平均吸引訪客約500萬人次。至於Swing By @ Thomson Plaza位於 Thomson Plaza的1樓及3樓，可出租淨面積11萬方呎，毗鄰新加坡最新的捷運線湯申–東海岸線車站，交通便捷。