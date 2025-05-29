來港新股排長龍 SHEIN傳棄倫敦改道港上市

寧德時代(3750)來港加上不少新股招股反應熱列，吸引不少企業來港。外電引述消息指，內地快時尚零售商SHEIN放棄倫敦上市劃，改道來港，或在今年內掛牌；另外，內地半導體設計公司韋爾股份亦計劃發行H股，集資或高達10億美元(約78億港元)。港交所(388)亦指，目前有150間企業正排隊在港上市，不少為巨企。
《路透社》引述3位消息人士報道指，SHEIN本來計劃在上半年於倫敦上市，惟計劃未能獲得中證監批准，因此改變策略，擬在未來數周向港交所提交初步招股文件，並計劃在今年內在港掛牌，惟目前仍未有上市細節。
估值取決小額豁免包裹影響
報道又指，SHEIN不設工廠，其貨品主要從內地7千家第三方供應商及巴西與土耳其等國家採購，無論集團選擇在何地上市，其估值亦取決於小額豁免包裹(de minimis)的影響，而目前美國向中國進口、低於800美元的電子商務包裹徵收30%關稅。而早前傳出，SHEIN在倫敦上市的估值約500億美元(約3,900億港元)，較2023年時的660億美元估值已低約24%。
韋爾股份或來港籌78億
另外，外電消息指，已在上海掛牌的韋爾股份為加快公司的國際化戰略及海外業務發展，增強公司境外融資能力，擬來港發行H股，預計集資10億美元，並已委託中金及瑞銀作安排行。而目前韋爾股份在A股市值約1,540億元人民幣；集團首季純利8.66億元人民幣，按年升55%，收入64.72億元人民幣，多近15%。
陳翊庭：港為美除牌股Plan B
港交所行政總裁陳翊庭昨出席論壇時表示，本港新股市場正受惠A+H上市，同時又有不少企業擬以離岸集資平台作海外擴張，吸引大量企業排隊上市。他又指，有港股美國預託證券(ADR)回流，並將香港作為美國除牌的後備計劃(Plan B)。