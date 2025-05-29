來港新股排長龍 SHEIN傳棄倫敦改道港上市

SHEIN傳在未來數周向港交所提交初步招股文件。 (資料圖片)

寧德時代(3750)來港加上不少新股招股反應熱列，吸引不少企業來港。外電引述消息指，內地快時尚零售商SHEIN放棄倫敦上市劃，改道來港，或在今年內掛牌；另外，內地半導體設計公司韋爾股份亦計劃發行H股，集資或高達10億美元(約78億港元)。港交所(388)亦指，目前有150間企業正排隊在港上市，不少為巨企。

《路透社》引述3位消息人士報道指，SHEIN本來計劃在上半年於倫敦上市，惟計劃未能獲得中證監批准，因此改變策略，擬在未來數周向港交所提交初步招股文件，並計劃在今年內在港掛牌，惟目前仍未有上市細節。