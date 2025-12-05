來論｜銀行業界麥永賢：用選票投出具毅力的實踐者

然而，社區的重建與繁榮，更是一條需要毅力和遠見的漫長道路。香港百業待興、社稷攸關，比任何時刻都需要更多具備專業素養與為民情懷的賢能之士，代表香港市民進入立法機構，與香港特區政府官員同心同德、共策良謀，切實推動各項重建及長遠發展方針高效落實，惠澤社群。我們需要的，不是僅在災難時現身的同情者，而是能長期深耕、將關懷轉化為具體政策的建設者。12月7日，我們手中的選票，正是在為這條長路選擇最堅韌的同行者。

我們或許無法親自參與每一項政策的辯論，但我們擁有一個決定性的起點：用投票選出那些最有可能堅持下去的人。我們可以藉此將對社區的願景，託付給可靠實踐者。12月7日，讓我們為這座城市的長遠道路，投下理性而關鍵的一票。這一步雖小，卻是所有繁榮故事的真正開始。