來論｜銀行業界麥永賢：用選票投出具毅力的實踐者

香港特別行政區第八屆立法會選舉於12月7日舉行。 值此關乎未來之關鍵時刻，本港銀行業界謹以行業之擔當，鄭重籲請全體登記選民， 投下莊嚴神聖的一票，為香港之繁榮穩定貢獻心力，共繪香港繁榮新藍圖。
憶及本港日前突遭火患，情勢迫在眉睫。 社會各界立即馳援紓困， 共克時艱。本地銀行業界迅捷回應，緊急推出針對性金融應急措施，解受災民眾燃眉之急；高效聯動員工力量投身義工行列，身體力行；發起全行募捐行動，鼎力襄助善後重建。此時此刻，守望相助的香港精神盡顯無遺。
然而，社區的重建與繁榮，更是一條需要毅力和遠見的漫長道路。香港百業待興、社稷攸關，比任何時刻都需要更多具備專業素養與為民情懷的賢能之士，代表香港市民進入立法機構，與香港特區政府官員同心同德、共策良謀，切實推動各項重建及長遠發展方針高效落實，惠澤社群。我們需要的，不是僅在災難時現身的同情者，而是能長期深耕、將關懷轉化為具體政策的建設者。12月7日，我們手中的選票，正是在為這條長路選擇最堅韌的同行者。
我們或許無法親自參與每一項政策的辯論，但我們擁有一個決定性的起點：用投票選出那些最有可能堅持下去的人。我們可以藉此將對社區的願景，託付給可靠實踐者。12月7日，讓我們為這座城市的長遠道路，投下理性而關鍵的一票。這一步雖小，卻是所有繁榮故事的真正開始。