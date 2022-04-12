供應鏈斷 大行料陰霾本月難散 封城後遺罩汽車手機股

舜宇上月手機鏡頭出貨量按年下跌8.1%，股價昨下瀉，拖累全月挫15.5%。同業小米集團(1810)昨亦挫6.4%，比亞迪電子(285)走低5.8%，瑞聲科技(2018)亦失3.5%。

股│價│齊│瀉 新冠肺炎變種病毒肆虐下內地多個城市重啟封城，影響逐漸浮現。多間大行報告指，封城政策令內地物流及生產中斷，打擊供應鏈，當中汽車及手機部件等企業影響明顯，短期利潤亦受壓，如蔚來汽車(9866)生產暫停、舜宇光學(2382)付運疲弱，前者昨大瀉11.4%，後者單日挫8.6%。中金預計，企業產能恢復仍需待本月中旬之後；摩根士丹利認為封城措施會成為舜宇本月的不利因素。

瑞信料今年手機付運跌6%

大摩指，舜宇首季付運量疲弱但符預期，除手機鏡頭，車載鏡頭出貨量亦減一成，並指增長乏力主要反映汽車供應緊張，但相信封城結束後的復甦可令估值得以重估，因此對舜宇目標價看190元，評級為「增持」。瑞信亦指，除了上海，內地封城政策亦影響周邊城市如崑山，關注供應鏈需求及中斷的影響，該行對今年內地智能手機付運量預測，由按年跌2%，進一步下調至跌6%。瑞信將手機股每股盈利預測下調3%至10%，反映生產受阻及需求疲弱，並將舜宇目標價由191元，降至164元；瑞聲目標價由20.3元，減至19.3元。

生產暫停提早加價 蔚來瀉11%

至於汽車股跌幅更大，蔚來昨挫11.4%，本月已累瀉17.4%。另外長城汽車(2333)昨大跌13%，本月挫15.9%；至於小鵬汽車(9868)、理想汽車(2015)及比亞迪(1211)，昨單日分別走低9.9%、8.1%及7.4%。

大和報告指，封城令蔚來生產暫停，集團現有月產量約9千至1萬輛，停產料影響當中3,300輛的生產；同時集團在5月10日起會將ES8、ES6及EC6三款汽車的售價提高1萬元人民幣，令該行意外，認為加價是受上海封城的不明朗因素影響，但預計對需求影響不大，維持蔚來「買入」評級。至於大摩則認為蔚來加價不意外，但時間較預期早，該行為內地抗疫措施限制長三角周邊的零部件供應，並估計地區原始設備製造商的零部件庫存供應僅數周，倘封城持續會令風險上升；而除華東地區，該行亦關注北京及廣州防疫政策，並憂慮會令供應鏈有更深遠影響。

中金：產能恢復待4月中旬後

中金指，今輪疫情令對涉疫地區車企的供應鏈有一定影響，預計產能恢復尚需本月中旬後；另外上游供應鏈亦有間接影響，江蘇等周邊地區零部件廠商生產和交付延遲，導致車企生產受限。中金指，汽車供應鏈緊張令成本上升，估計汽車及零部件行業短期利潤承壓，但新能源滲透率增長和汽車智能化長期趨勢不改，相關零部件仍具長期投資機會。