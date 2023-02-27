供股｜bossini擬「二供一」供股集資　集資逾4億　料折讓約21.3%

繼領展（2388）公布推供股計劃後，bossini 堡獅龍（592）亦宣布，建議以「二供一」進行供股集資，每股供股價為0.37元，較上周五（24日）收市價0.47元，折讓約21.3%，集資最多4.6億元，若全面行使已歸屬購股權，集資最多4.7億元。堡獅龍今早低開10.6%，現跌15.95%，暫報0.39元。

所得款項70%將用作償付負債債務

堡獅龍公告指，擬將所得款項淨額的70%用作其他開支，包括但不限於存貨採購、租賃開支、薪金及薪酬開支、償付負債或債務，以及其他一般及行政開支；20%用作重塑及推廣「bossini.X」品牌的營銷活動；10%用作在內地進行擴充的資本開支。

堡獅龍表示，董事亦曾考慮銀行借貸、配售或公開發售等其他債務或股本集資替代方案，但注意到銀行借貸附帶利息成本，或需提供抵押，且債權人地位優先於股東，而配售將攤薄股東權益，且股東並無機會參與配售；相反供股使股東可在市場上出售未繳股款供股股份，令合資格股東有機會維持彼等各自於本公司之股權比例，並繼續參與本公司之未來發展。

堡獅龍指，經考慮上述替代方案，認為在現行市況以供股方式集資更具吸引力，而供股將有助本公司鞏固其營運資金基礎及增強其財務狀況，同時亦使合資格股東能夠 維持彼等於本公司之股權比例。基於上述情況，認為透過供股籌集資金符合本公司及股東之整體利益。

李寧家族為大股東

2020年5月，李寧家族控制的非凡中國（8032）聯同羅氏家族後人羅正杰，一同入主堡獅龍，其中李寧持股13.94億股，佔發行總數56.4%；羅正杰持股3.48億股或14.1%；公眾股東則持有7.28億股或29.49%。