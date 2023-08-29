促進股市流動性專責小組成立　陳茂波：本港需緊貼市場變化提升競爭力

政府周二（29日）宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並將向行政長官提交改善建議。財政司司長陳茂波表示，本港需緊貼市場變化提升競爭力。
專責小組主席由唐家成擔任
專責小組主席由證監會前主席唐家成擔任，另有8位來自金融業界人士及相關政府官員，以及金融監管機構和香港交易及結算所有限公司的代表，小組將於短期內召開會議。
專責小組冀提升港股競爭力
政府表示，本港作為國際金融中心，香港股票市場既深且廣，是眾多內地和國際企業的首選上市平台，故專責小組將全面檢視影響市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面。專責小組亦會就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。
陳茂波：本港需緊貼市場變化提升競爭力
財政司司長陳茂波表示，在國家的堅實支持、特區政府和相關監管機構以及業界的不懈努力下，香港金融和股票市場取得蓬勃發展，匯聚環球頂尖的金融機構、企業和投資者，成為首屈一指的籌融資平台和投資市場，並貢獻實體經濟的發展。面對地緣政治以及外圍經濟環境的影響，香港需緊貼市場的變化和需要，作出策略性和前瞻性的規劃，通過短、中、長期的措施，提升競爭力，加速發展。
陳茂波續指，專責小組匯聚了業界的領袖和專業人士，以及金融監管機構和市場參與者的代表，期待他們合力為香港建設更蓬勃、更具競爭力和更具活力的資本市場，向特區政府出謀獻策。
專責小組成員名單：
主席：
- 唐家成（證監會前主席）
非官方成員：
- 徐亦釗（摩根士丹利亞洲行政總裁）
- 丁晨（南方東英資產管理總裁）
- 馮婉眉（銀行公會前主席）
- 林穎聰（花旗銀行香港區金融市場主管）
- 李惟宏（金融服務界功能界別立法會議員）
- 巫婉雯（恒指公司行政總裁）
- 王磊（華泰金控行政總裁）
- 黃王慈明（投資基金公會行政總裁）
官方成員：
- 甄美薇（財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務））
- 梁鳳儀（證券及期貨事務監察委員會行政總裁）
- 陳維民（香港金融管理局副總裁）
- 姚嘉仁（港交所聯席營運總監及股本證券主管）