促進股市流動性專責小組成立　陳茂波：本港需緊貼市場變化提升競爭力

專責小組主席由證監會前主席唐家成擔任，另有8位來自金融業界人士及相關政府官員，以及金融監管機構和香港交易及結算所有限公司的代表，小組將於短期內召開會議。

專責小組冀提升港股競爭力

政府表示，本港作為國際金融中心，香港股票市場既深且廣，是眾多內地和國際企業的首選上市平台，故專責小組將全面檢視影響市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面。專責小組亦會就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。

陳茂波：本港需緊貼市場變化提升競爭力

財政司司長陳茂波表示，在國家的堅實支持、特區政府和相關監管機構以及業界的不懈努力下，香港金融和股票市場取得蓬勃發展，匯聚環球頂尖的金融機構、企業和投資者，成為首屈一指的籌融資平台和投資市場，並貢獻實體經濟的發展。面對地緣政治以及外圍經濟環境的影響，香港需緊貼市場的變化和需要，作出策略性和前瞻性的規劃，通過短、中、長期的措施，提升競爭力，加速發展。

陳茂波續指，專責小組匯聚了業界的領袖和專業人士，以及金融監管機構和市場參與者的代表，期待他們合力為香港建設更蓬勃、更具競爭力和更具活力的資本市場，向特區政府出謀獻策。

專責小組成員名單：

主席：

唐家成（ 證監會前主席 ）

非官方成員：

徐亦釗（摩根士丹利亞洲行政總裁）

丁晨（南方東英資產管理總裁）

馮婉眉（銀行公會前主席）

林穎聰（花旗銀行香港區金融市場主管）

李惟宏（金融服務界功能界別立法會議員）

巫婉雯（恒指公司行政總裁）

王磊（華泰金控行政總裁）

黃王慈明（投資基金公會行政總裁）

官方成員：