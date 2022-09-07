俄最大銀行以人民幣放貸 中國用盧布人民幣購俄天然氣

有傳媒引述國際文傳電訊社（IFX）報道，俄羅斯最大銀行Sberbank第一副首席執行官Alexander Vedyahin表示，該行開始以人民幣提供企業貸款，並預期相關需求不俗。報道指出縱使銀行亦積極推動以印度盧比提供貸款，但迄今並無對印度盧比貸款有太積極需求。該行亦計劃在今年秋冬季重返債券市場，考慮傳統工具外發行人民幣計價債券。

有分析指出，俄羅斯實施的去美元化政策有維護本國貨幣主權、與美國進行戰略博弈、反制美歐金融制裁、對美元的霸權地位與美國經濟實力不匹配的擔憂、推動國際金融秩序多元化等多重動因。對打破美元為主導的國際貨幣體系、建立新的國際經濟金融體系具有重要的歷史意義。

另外，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已簽署一項協議，把俄羅斯向內地供應天然氣的付款方式改為人民幣和盧布。據彭博社引述消息指，人民幣和盧布付款佔比將各佔一半，俄氣總裁米勒表示，將簡化結算方式，推動兩國經濟發展。