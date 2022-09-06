俄羅斯內部評估俄烏戰爭影響 經濟損害將深遠而漫長

彭博社報道，俄羅斯官員及專家在過去數月評估，因為克里姆林宮入侵烏克蘭而被經濟孤立的實質影響。有關內部文件指出，隨着美國和歐洲制裁的影響擴散，俄羅斯可能面臨更長時間和更深層次的經濟衰退，這對於該國多年來用以拉動經濟增長的行業構成了阻礙。

這份報告是為了8月30日俄羅斯高層官員內部會議所準備，該傳媒看到報告內容，表示內容展現的結果遠比官員公開的說法更為暗淡。報告設想情況有三，兩種顯示經濟萎縮明年將會加劇，經濟只會在2030年底或更後時間才回到戰前水平。當中「慣性」情況預測經濟明年觸底，將比2021年最多低8.3%；而三個之中最壞的「壓力」情況預測，經濟2024年觸底，最多比去年低11.9%。所有三種情況都表明制裁的壓力正在加劇，可能會有更多國家加入。

制裁壓力加劇 或有更多國家加入

報告警告，在未來1至2年，一些出口為主，包括石油、天燃氣、金屬、化學品及木材等行業將會面臨產量下跌，將停步成為經濟的推動力。俄羅斯截斷向歐洲提供天然後，將損失最多每年4千億盧布，相當於約66億美元的稅收，其銷售損失，中期亦難以由其他新的出口市場彌補。金屬生產商因為限制，估計每年將損失57億美元。