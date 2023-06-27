俄羅斯兵變｜一文睇清五大因素左右油價走勢

俄羅斯政局出現動盪，市場憂慮原油供應有變化，加上環球經濟前景恐轉差，拖累石油需求，國際油價持續回落。 紐約期油今日每桶曾報68.51美元，跌1.2%，自俄羅斯上周末發生兵變以來則變動不大，跌約1%，並於周末跌穿70美元關，上周累瀉約3.6%，而今年以來暫累挫約15%。至於倫敦布蘭特期油現報73.52美元，瀉1.1%，上周累瀉3.6%，而兵變以來累減0.4%，今年以來亦累跌逾14%。 市場仍關注俄羅斯及烏克蘭局勢進展，憂油價顯著波動，由於擔憂俄羅斯石油供應可能出現中斷、此外，產油國沙特阿拉伯將於7月起，每日產油量額外再削減約100萬桶，加上美國夏季為汽油需求高峰期，投資者關注供求問題，從而影響油價走勢。

沙特 7 月額外減產 每日 100 萬桶 澳新銀行分析師對外電表示，兵變事件發生後，交易商對俄羅斯石油能否持續湧出口存有疑慮，面對潛在內亂的風險下，這可能導致油價出現風險溢價。

另外，BMI Research報告指，沙特7月額外減產，加上季節性需求強勁，或有助帶動油價，不過市場情緒薄弱，可能限制價格上漲。

海通國際報告指，近期在俄羅斯發生的前所未有的地緣政治事件，認為俄烏衝突及未來任何有關俄羅斯地緣政治不確定因素，都會增加歐洲中長期能源供給的風險；這可能會讓歐洲加速向太陽能和風能等清潔能源轉型。

海通看好中石化及中石油 另外，該行指，儘管最近油價走低，布蘭特期油年初至今平均為每桶80美元，同比下降約20%，低於今年預測85美元，認為市場可能擔心俄羅斯此次變動會影響原油供給，但考慮到俄羅斯原油儲量的地理位置，和此前西方國家已有的制裁，此次事件對俄羅斯供給的邊際影響有限；但認為新的地緣政治風險可能對能源股票產生積極影響，因此重申其觀點看好內地能源板塊，如中國石化(386)及中國石油(857)。