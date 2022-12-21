俄羅斯礦業巨頭擬減明年鎳產量一成 印尼研組電池金屬版OPEC

外電報道，由於歐洲買家不再選擇俄羅斯供應的鎳金屬及憂慮2023年全球鎳有供應過剩，俄羅斯礦業巨頭Nornickel正在考慮，將明年鎳金屬產量，削减約10%，並已經將減產計劃通知客戶。受到消息刺激，在倫敦金屬交易所（LME）買賣的鎳價隨即反彈，周二升幅一度達7.1%，最終收28,045美元，升幅超過3%。今年以來，鎳價已上升約四成。

Nornickel控制著全球鎳市場的十分之一左右，今年目標產量為20.5萬至21.5萬噸，如最終落實減產，產量將回復至2021年的水平。

報道指出，俄烏戰爭打亂了航運、物流、保險，也對俄羅斯Nornickel礦商造成影響。該公司未有回應傳媒查詢。

流通量低，價格容易波動，加上庫存低。導致今年鎳價居高不下，在電動車未來趨勢下，鎳是電動車電池的關鍵原料，也引爆全球搶鎳大戰。根據研究調查公司CRU的數據顯示，印尼是全球最大的鎳礦生產國，佔全球精鍊鎳供應量的38%，佔全球四分之一的儲量。