俄羅斯：輸往中國天然氣管道將取代北溪2號

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）周四接受俄羅斯電視台Rossiya-1訪問時表示，俄羅斯通往中國的天然氣管道將會取代俄烏戰爭期間遭停用、通往歐洲的北溪2號。

外電引述諾瓦克接受訪問時，被問到俄羅斯會否以通往亞洲的西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）取代通往歐洲的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道時，直接回答「會的」。西伯利亞力量管理，亦即中俄東線天然氣管道。

諾瓦克在訪問前在烏茲別克期間表示，俄羅斯與中國很快會簽署協議，透過西伯利亞力量2號天然氣管道，每年輸送500億立方米的天然氣到中國，數量相當於北溪1號可運輸550億立方米的最高輸氣量。報道指出，西伯利亞力量2號管道將於2024年開始動工興建，路線會途經蒙古，從而將取代由德國長年支持的北溪2號。