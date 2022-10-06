俄鋁：無計劃運送大量金屬到LME 同業回應危言聳聽

俄鋁（486）發聲明反駁有關公司計劃運送大量金屬到香港交易所（388）旗下倫敦金屬交易所（LME）旗下倉庫的說法，又批評其他持份者的回應屬危言聳聽，認為任何禁止其鋁金屬的舉動「沒有依據」。

俄鋁在公司網頁發出的聲明中，強烈反駁有關公司計劃運送大量金屬到LME旗下位於歐洲、美國或其他的地點的說法。俄鋁指有關說法及是揣測而且不負責任。俄鋁的銷售穩定，無需要將金屬運往LME，又批評其他持份者的回應屬危言聳聽，損害了行業信心。

俄鋁指出，對公司的金屬採取任何行動都是沒有根據，且可能對市場產生長期的負面影響，增加交易不成比例地集中於某些非俄羅斯金屬的可能性，導致價格和溢價的波動性增加。俄鋁一半以上的產品組合是定制的增值產，一些不友好的行動和潛在價格扭曲可能直接或間接受影響其客戶。

俄鋁的回應是要反擊美國鋁業（Alcoa Corp.）早前表示，LME應停止接受俄羅斯金屬，認為LME不應被用作俄羅斯金屬的最後市場，LME應採取行動避免危機發生，LME其後亦證實，正就應否禁止新開採的俄羅斯金屬交付到旗下的倉庫，考慮發布一份討論文件。消息證實後，在LME交易的鋁價大幅飆升8.5%至每噸2,305美元，創下歷來最大盤中升幅。除鋁價上漲外，鎳和鋅盤中也各漲5%和4%。

LME證實探討禁俄金屬交付發討論文件

俄鋁並不在西方制裁之列，不過自俄烏戰事爆發以來，公司股價持續向，最新報3.35元，從戰事開始前創下的一年高位回落逾6成。