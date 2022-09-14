保交樓措施或未夠力 美銀料再加碼推動爛尾樓完工

美銀認為，現時保交樓措施規模，或仍不足以填補這些已售但未完工項目的資金缺口。（資料圖片）

內地房企銷售持續低迷，支撐樓市的投資信心不足，令需求大幅放緩。中指信息技術研究院最新數據顯示，今年為期3日的中秋小長假期期間，重點監測城市新建商品住宅成交面積按年急挫31.6%。部分城市如深圳、上海受政策環境優化等因素帶動，市場活躍度略有好轉，但是多個城市新樓成交規模較去年中秋假期降幅仍較大，長沙、西寧、南京等地跌幅均在七成以上。

美銀發表報告認為，中央及地方政府8月推出多項保交樓措施，協助爛尾樓完工，但是以現時的措施規模，或仍不足以填補這些已售但未完工項目的資金缺口，預期未來會有更多行動去幫助爛尾項目於明年竣工。不過在紓困基金等救市措施下，相信樓價不會大跌。

重點監測城市新樓成交面積挫逾 3 成

美銀指出，中央通過國資背景機構為部分示範民營房企發行中期票據時，提供全額擔保及承銷，以及設立規模達2,000億元人民幣的房地產基金，地方政府也獲准調整放貸政策以支持當地房地產市場；這些措施都是前所未見，可替進一步轉差的房地產開發及銷售提供支持，也為未來推出的刺激措施奠定基礎，故認為整體樓價不會出現大幅下滑，尤其是限價等行政控制措施仍嚴格。