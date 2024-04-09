保企動態｜保誠去年寵物保險業務保單增四成 調查指寵物保險滲透率偏低

保誠財險公布全新「香港毛孩保障調查」，結果顯示近九成(86%)有飼養貓或狗受訪客戶尚未為寵物購買保險，反映本港寵物保險滲透率相對偏低，相關缺口仍然較大。保誠財險總經理莫玉鶯指，其寵物保險業務保單數目於2023年錄得按年增長逾四成，顯示相關需求持續上升。 七成受訪指每年寵物治療總費用少於1萬元 調查顯示，毛孩父母低估寵物所需醫療費用，逾七成(74%)毛孩父母估計每年寵物治療總費用少於10,000元，有77%毛孩父母預料每年治療次數不多於三次。根據市場資料顯示，一般日間獸醫診所門診費由300元起，夜間門診收費動輒 過千元，連同藥費、手術費及留院費等，單次治療費用就可能高達過萬元。

另外，在還未購買寵物保險的受訪毛孩父母(86%)中，只有約23%有計劃投保。當被問及為何無意投保時，逾四成(44%)表示他們習慣依靠積蓄應付寵物相關開 支，而34%則因認為理賠程序過於複雜而卻步。

62%毛孩父母表示最擔心寵物能否獲得及時的急症治療，而逾半(51%)則憂慮是否有足夠資金應付毛孩長遠醫療開支，這從毛孩父母購買寵物保險的考慮因素可見一斑。95%已投保或計劃投保寵物保險的毛孩父母表示保險計劃的保障範圍及特點是他們考慮的主要因素，其次是投保費用和支付選項(81%)。此外，港人熱愛旅遊，近半(47%)毛孩父母表示，毛孩在其旅遊期間能否得到妥善照顧亦是他們關注的一大問題。