保企動態｜滙豐保險推保障相連保險計劃 全港首隻

滙豐保險香港指，推出滙萃保障相連保險計劃，為全港首隻保障型投資相連壽險，每項投資選擇均與一隻證監會認可基金掛鈎並由基金經理管理。除最低身故賠償，亦讓保單持有人可以在整個保單期內，按人生不同階段保障需要轉換投資選擇，保單持有人亦可在受保人65歲或之前從3種保額選擇中調整保障水平。

滙豐保險香港產品業務主管張家俊指，客戶於人生階段有不同需要，要為他們提供靈活的方案以滿足他們的需要變得非常重要。舉例來說，大眾對於保障需要往往會因有下一代而急切上升，到了退休時期又會因他們已經有相對足夠的流動財富而回落。由於儲蓄需要不同，亦留意到年輕一輩一般較即將退休人士更願意承擔投資風險。有信心該產品的靈活特性能為不同階段提供所需保障及財富增值機會。

滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊指，該產品可透過投資一籃子投資選擇以分散風險，可隨著市場變化隨時轉換投資組合。每月供款特色可更容易控制及減低因市場波動所產生的風險。加上降低風險機制，有信心此計劃將成為一個滿足大眾所需的人壽保障及退休計劃方案。

受保人 65 歲或之前可調整保障水平

保單持有人可在受保人65歲或之前選擇保額相等於應繳保費總額的150%、200%或250%。如保單持有人選擇250%身故賠償選項，受保人於65歲或之前離世，其身故賠償便會是應繳保費總額的250%或戶口價值的105%，以較高者為準。所提供的身故賠償須繳付保險費用。即使受保人 的戶口價值跌至零，但保單在符合特定條件的情況下維持生效，他們仍然可以在65歲或之前索償應繳保費總額的250%作為身故賠償。計劃投資選擇連結多元資產、股票、固定收益及ESG基金等。此外，部分基金提供每月派息，讓受保人可以每月收息。

計劃共有兩種費用，分別是保單管理費用，以每年為戶口價值的1.5%計算，另有保險費用，以受保人的年齡、性別、戶口價值及保額計算。若受保人於首9個保單年度中提取部分款項，保單失效或退保，則可能須繳付提早贖回費用。 此外，投資選擇相應的相關基金可另行徵收費用及收費。這些收費會在相關基金單位價格中扣除及予以反映。