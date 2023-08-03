保企動態｜滙豐保險看好澳門市場 首間策劃中心開業

藝人張繼聰、滙豐保險環球行政總裁欣格雷、滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華及滙豐保險香港及澳門首席分銷業務及客戶總監曾珮珊出席開業儀式。

滙豐保險於澳門的滙豐保險策劃中心今日正式開幕，是持續發展成大灣區其中重要里程碑，將為澳門客戶及大灣區旅客提供全面的保險策劃服務，在醫療、保障、教育、退休、財富累積和資產傳承方面滿足個人化需求。滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華(Edward Moncreiffe)透露，其澳門業務錄得三位數字升幅，因此，在選擇地點時，澳門絕對是其首選。澳門在其大灣區計劃中佔據著非常重要和獨特地位，尤其在捕捉區內不斷增長的保險保障和財富管理需求。

他續指，保險策劃中心與兩個分別位於香港尖沙咀及銅鑼灣的滙豐保險尊尚健康管理中心相輔相成，為客戶提供一站式醫療投保和健康服務。這三項設施構成一個穩健、相連和便利的服務網絡，更全面地滿足客戶健康和財富管理需求。

首 6 個月內地遊客新造保單保費逾 60 億

另外，文德華補充，留意到澳門及大灣區對其領先健康和財富解決方案需求強勁。於今年首6個月，來自香港和澳門的內地遊客新造保單保費超過60億元，其中約30%來自廣東省客戶。因此，將繼續加強對區內基礎設施投資，在內地全資擁有的子公司於大灣區六個城市設有業務據點，因此澳門是次的保險策劃中心將更貼近客戶，以提供產品和服務。